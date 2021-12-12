Haydar Aliyev, vefatının 18'inci yılında anılıyor

Zorlu yıllarda ülkesine liderlik eden Aliyev, Türkiye ile iyi ilişkiler kurdu. Aliyev'in en büyük arzusu olan Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması gerçekleşti.

Azerbaycan'ın karşı karşıya kaldığı zorluklarda kurtarıcı rolü oynayan Haydar Aliyev, ülkesinde saygı ve minnetle hatırlanıyor.

Ömrünü hem Sovyet hem de bağımsızlık döneminde ülkesine ve halkına adayarak Azerbaycanlıların sevgisini kazanan Haydar Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli Lider" unvanıyla yaşatılıyor.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Aliyev'in en büyük arzusu, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıydı ve bunu oğlu İlham Aliyev'e vasiyet etmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkomutanlığındaki Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtararak Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirdi.

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HAYDAR ALİYEV'İN GEÇMİŞİ

Haydar Aliyev'in halkına hizmet ve Azerbaycan için mücadeleyle geçirdiği dolu dolu 80 yıllık ömrü, 10 Mayıs 1923'te Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde başladı.

Nahçıvan Pedagoji Teknik Okulundan 1939'da mezun olan Aliyev, daha sonra Azerbaycan Sanayi Enstitüsü Mimarlık Fakültesine kayıt yaptırdı fakat İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla buradaki eğitimini tamamlayamadı.

TÜMGENERAL RÜTBESİ VERİLDİ

Aliyev, 1941-1944 döneminde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti İçişleri Komiserliği Gizli Arşiv Dairesi'nin Müdürü ve Nahçıvan Halk Komiserliği Konseyi'nde Şube Müdürü görevlerinde bulundu.

Başarılı çalışmaları ve analiz yeteneğiyle yöneticilerin ilgisini çeken Aliyev, 1944'te SSCB Devlet Güvenlik Komitesi'nde (KGB) işe alındı. Kariyerini KGB'de sürdüren Aliyev, 1967'de Azerbaycan KGB'si Başkanı olarak atandı ve kendisine tümgeneral rütbesi verildi.

BULUNDUĞU GÖREVLER

Aliyev, 1969'da Azerbaycan Komünist Partisi Merkezi Komitesi Genel Sekreteri seçildi ve 1982'ye kadar bu görevde bulunarak Azerbaycan'ı yönetti.

Moskova'ya davet edilerek 1982'de SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyeliğine seçilen Aliyev, SSCB yönetiminde söz sahibi 19 kişiden biri oldu ve aynı yıl SSCB Bakanlar Konseyi Başkanı Birinci Yardımcısı görevine atandı.

1990'DA AZERBAYCAN'A DÖNDÜ

Aliyev, 1987'de SSCB Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun ve SSCB Sekreteri Mihail Gorbaçov'un yürüttüğü politikalara itiraz ederek istifa etti ve 1990'da Azerbaycan'a döndü.

SSCB'nin dağılma sürecinde ülkesinin sorunlarına kayıtsız kalmayan Aliyev, yeniden siyaset sahnesine atıldı ve 1990'da hem Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hem de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti milletvekili seçildi.

AZERBAYCAN YÜKSEK KONSEYİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Dağlık Karabağ'da Ermenilerin toprak taleplerine karşı SSCB yönetiminin ikiyüzlü politikasına itiraz ederek 1991'de Komünist Partiden istifa eden Aliyev, 1991'de parlamento niteliğindeki Nahçıvan Yüksek Konseyi Başkanı seçildi ve ilgili yasalar gereği Azerbaycan Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı oldu.

YENİ AZERBAYCAN PARTİSİ'Nİ KURDU

Azerbaycan bağımsızlığını ilan edince de Nahçıvan'daki görevini sürdüren Aliyev, 21 Kasım 1992'de, bugün iktidarda olan Yeni Azerbaycan Partisi'ni kurdu.

Haydar Aliyev, iç savaş tehlikesini bertaraf etmesi için halk tarafından Bakü'ye davet edildi ve 15 Haziran 1993'te Azerbaycan Yüksek Konseyi Başkanı seçildi.

Aliyev, 3 Ekim 1993'te yapılan seçimleri kazanarak cumhurbaşkanı oldu ve ülkesinin sorunlarını çözmek için tam gücüyle çalışmaya başladı.

ORDUYU GÜÇLENDİRMEKLE İŞE BAŞLADI

Dağlık Karabağ'da, 1991'de başlayan savaşın devam ettiği ve Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal ettiği zor bir dönemde cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, orduyu güçlendirmekle işe başladı.

Silah ve mühimmat teçhizatı daha iyi hale getirilen Azerbaycan ordusu, karşı hamlelerde bulunarak Ermenistan ordusunun saldırılarını önledi.

ÜLKESİNİ İSTİKRARA KAVUŞTURDU

Bişkek'te 4-5 Mayıs 1994'te, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes yapılması konusunda protokol imzalandı ve şiddetli çatışmalar durduruldu.

Yönetimi yasa dışı yollarla ele geçirmek isteyen bazı güçlerin çıkarttığı isyanları diplomatik manevralarla bastıran Haydar Aliyev, halkın desteğiyle iç karışıklıklara son verdi ve ülkenin istikrar sürecine adım atmasını sağladı.

EKONOMİK KALKINMANIN TEMELİNİ ATTI

Haydar Aliyev, 7 ülkeden 11 şirketle Azerbaycan'ın en büyük petrol yatağı Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) havzasının işletilmesini ve petrolün dünya pazarlarına çıkartılmasını öngören "Asrın Anlaşması"nı imzalayarak ülkenin ekonomik gelişiminin temelini attı.

Cumhurbaşkanlığı döneminde referandumla evrensel demokratik değerleri yansıtan anayasa kabul edildi ve Haydar Aliyev, idam cezasını kaldırdı.

TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER KURDU

Yönetimi döneminde başta Türkiye olmak üzere Türk dili konuşan ülkeler, Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkiler kurarak ülkesinin uluslararası arenadaki yerini pekiştirdi.

Aliyev, 11 Ekim 1998'de yapılan seçimde yüzde 76,1 oy alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 15 Ekim 2003'te yapılan seçimlerde de aday oldu fakat sağlık sorunları nedeniyle adaylığını İlham Aliyev lehine geri çekti.

Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti ve 15 Aralık'ta Bakü'deki Fahri Hiyaban'da defnedildi.

BAKÜ'DE ANMA TÖRENİ

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında düzenlenen törene katıldı.

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ve diğer aile bireylerinin de hazır bulunduğu törende, milli marş çalındı, Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakıldı.

MEZARINA ÇİÇEK BIRAKILDI

Resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılan Fahri Hiyaban'da uzun kuyruklar oluştu. Ziyaretçiler, mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram'ın de eşlik ettiği Bağcı, mezara çelenk, Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek bıraktı.

"ONU ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Bağcı, Haydar Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini ifade eden "tek millet, iki devlet" sözlerinin mimarı ve modern Azerbaycan'ın kurucusu olduğunu söyledi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDEKİ ROLÜNE VURGU

Bağcı, Haydar Aliyev'in bağımsız Azerbaycan'ın bugünlere gelmesine vesile olan lider olduğunu vurgulayarak onu saygıyla andıklarını belirtti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin geldiği seviyenin Haydar Aliyev'in başlattığı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devam ettirdiği çizgi sayesinde olduğunu vurgulayan Bağcı, şunları söyledi:

"HAYDAR ALİYEV'İN GENİŞ UFKUYLA..."

"Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin tarihi seyrine baktığımızda en köklü adımlar, başta Hazar petrolleri ve gaz anlaşmaları, Türkiye Petrolleri'ne verilen imtiyazlar ve diğer alanlardaki iş birliği anlaşmalarının tarihi derinlikleri rahmetli Haydar Aliyev'in geniş vizyon ve ufkuyla bugünlere gelmiştir. Bugün cumhurbaşkanlarımızın iradeleriyle de bu çizgide devam edilmektedir. Onu özlemle anıyoruz."