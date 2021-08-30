Haydar el-İbadi, halkın seçimlere katılmamasından endişe ediyor

Irak'ın eski başbakanı, ülkesinde düzenlenecek seçimlere ilişkin konuştu. İbadi, halkın gerekli katılımı göstermemesi durumunda ülkenin gerileyeceğini söyledi.

Irak hükümeti, Ekim 2019'da patlak veren geniş halk gösterilerinden sonra erken seçimlerin 10 Ekim 2021'de yapılmasına karar verdi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 10 Ekim’de yapılacak erken genel seçimlere halkın katılım göstermemesinden endişe duyduğunu belirtti.

"MECLİS KARARIYLA İPTAL EDİLEBİLİR"

Başkent Bağdat’ta düzenlenen Rafideyn Forumu’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbadi, erken seçimlerin 10 Ekim’de gerçekleştirilmesinin ancak Meclis kararıyla iptal edilebileceğini söyledi.

"HEM BİZLERİN HEM DE ÜLKENİN İDAM FERMANI OKUNMUŞ OLUR"

İbadi, "Halkın bu seçimlere katılmaması yönünde endişelerim var. Eğer halk seçime katılım göstermezse hem biz siyasi güçler hem de ülkenin idam fermanı okunmuş olur, ülke geriler ve halkın desteğini almayan bir yönetim ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

"DEAŞ'IN FİKİRLERİ HALA MEVCUT"

İbadi, Irak’ın 2003’e kadar diktatörlükle yönetildiğini hatırlatarak, 2003 sonrası da devlet kurumunun çöktüğünü ve düzgün şekilde inşa edilemediğini savundu.

Eski Başbakan terör örgütü DEAŞ konusuna da değinerek, "DEAŞ, Irak’ta gerçek anlamda çökertildi ancak fikirleri hala mevcut. Örgütün fikrinin yok edilmesi için ortak çaba gerekiyor." diye konuştu.

"BÖLGE ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİMİZ İYİ"

Haydar İbadi, Irak’ın bugün bölgesel anlamda ve bölge ülkeleriyle ilişkileri noktasında iyi bir yerde olduğunu sözlerine ekledi.

İbadi, 2014-2018 yılları arasında başbakanlık görevi yapmıştı. Irak, DEAŞ’a karşı zaferi İbadi döneminde elde etmişti.

Eski Başkan'ın lideri olduğu Nasır Koalisyonu, Meclis'te üçüncü parti konumunda bulunuyor.