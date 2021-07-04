Hazar Denizi'nin Bakü kıyılarına yakın kısmında patlama meydana geldi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yakın kısımda Hazar Denizi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Çıplak gözle görülebilen patlamaya ilişkin görüntüler sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

Hazar Denizi'nde patlama VİDEO

PATLAMA ÜMİT GAZ HAVZASI'NDAKİ BİR TANKERDE MEYDANA GELDİ

Metrelerce yükselen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Patlamanın sebebi ve yeriyle ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, şirkete bağlı herhangi bir platform veya sanayi biriminde patlama olmadığını belirtti.

Enerji sektöründeki yetkililerden, patlamanın Ümit Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana geldiği öğrenildi.