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    Heathrow Havalimanı'nda biriken bagajlar görüntülendi

    Bagaj sistemindeki teknik arıza, valiz yığınlarına neden oldu. Havalimanı yetkilileri, yaşananlar nedeniyle özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 14:49
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    Heathrow Havalimanı'nda biriken bagajlar görüntülendi

    İngiltere'deki havalimanları, son günlerde kaos görüntüleriyle haber oluyor.

    Personelin greve gitmesi ve çalışan sayısındaki eksiklik nedeniyle birçok havalimanında aksamalar yaşanmıştı.

    Bagaj sistemi arızalandı

    Son olarak başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda bagaj sisteminin arızalanması sonucu valiz yığını oluştu.

    Yüzlerce valiz üst üste istiflenirken, yolcular tarafından görüntülenen manzara için "bagaj dağı" şeklinde yorum yapıldı.

    Teknik sorun yaşandı

    Yolculara, eşyalarına iki gün sonra kavuşabilecekleri şeklinde bilgi notu iletilirken, yaşananları teknik soruna bağlayan yetkililerden özür açıklaması geldi.

    Heathrow Havalimanı'nda biriken bagajlar görüntülendi ViDEO

    "Daha önce böyle bir şey görülmedi"

    Sky News, "Dışarı çıkıldığında, kaldırımı devasa bir bagaj halısı gibi dolduran bavul yığını görülebiliyordu. Daha önce böyle bir şey görülmedi." notuna yer verdi.

    "Bazı yolcular bagajsız seyahat etmiş olabilir"

    Bir Heathrow sözcüsü, Mail'e yaptığı açıklamada, "Dün, Terminal 2 bagaj sistemiyle ilgili teknik bir sorun vardı ve çözüldü. Yolcular, normal şekilde check-in yapabiliyor, ancak dün Terminal 2'den ayrılan bazı yolcular bagajsız seyahat etmiş olabilir.

    Yolcuları bagajlarıyla mümkün olan en kısa sürede yeniden buluşturmak için hava yollarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Seyahatlerdeki aksamalar nedeniyle üzgünüz." dedi.

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