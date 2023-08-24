Heiko Maas ve Natalia Wörner ayrıldı: Arkadaş kalmak istiyoruz Geçmişte Almanya'nın dış politikasına yön veren Maas, yıllardır birlikte olduğu oyuncu Wörner'den ayrıldı. Ortak açıklamada, "Artık arkadaşız" mesajı verildi.

ensonhaber.com

Bir dönem Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Heiko Maas, oyuncu sevgilisi Natalia Wörner ile ayrılık kararı aldı.

Maas, 18 yıllık eşi Corinna'dan 2018 yılında boşanmıştı.

Eski Alman siyasetçi ve Wörner, 7 yılı aşan birlikteliklerine son verdiklerini duyurdu.

Uzun zaman önce karar verdiler

Ortak açıklamada, "Yollarımızı ayırmaya uzun zaman önce karar vermiştik." ifadelerini kullandılar.

'Artık arkadaşız' mesajı

"Arkadaş kalacağız" açıklamasını yapan ikili, "Birbirimize gelecek için kalplerimizin derinliklerinden en iyi dilekleri sunuyoruz." diye ekledi.

Wörner ve Maas, çift olarak ilk kez 2016 baharında kamuoyuna göründü. O dönemde, SPD'li siyasetçi Maas, eşi Corinna'dan ayrıldığının duyurulmasından kısa bir süre önce Federal Adalet Bakanı olarak görev yapıyordu.

Stuttgart'ta dünyaya gelen Wörner, uzun yıllardır oyuncu ve model olarak tanınıyor.

Spiegel'in haberine göre, Maas ve Wörner'in aşk haberi o dönemde ortalığı karıştırırken, zaman zaman kırmızı halıda birlikte boy gösterdiler.

Her ikisinin de eski eşlerinden çocukları var

Birlikte yaşamları hakkında çok az şey bilinen söz konusu çift hakkındaki haberde şunlar aktarıldı:

Her ikisinin de önceki birlikteliklerinden çocukları var. Maas ve eski karısı Corinna'nın iki oğlu var.

Ayrılığın nedeni bilinmiyor

Heiko Maas ve Natalia Wörner'in ne zamandan beri ayrı kaldığı bilinmiyor. Ayrılığın nedeni hakkında bilgi verilmeyen açıklamada şöyle denildi:

Gizliliğimizi korumak amacıyla başka bir açıklama yapmayacağımızı kabul etmenizi rica ediyoruz.

Almanya'nın gündemine oturan haber, Welt, Bild ve Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından da aktarıldı.