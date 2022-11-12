Herson'da oluşan hasar, uydudan görüntülendi

Bölgedeki yapılarda meydana gelen ciddi hasarlar uzaydan görüntülendi. Görüntüleri çeken şirket, yıkımların kasten gerçekleştirildiğini belirtti.

Rus ordusu, Herson'dan çekilme kararı aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, askerlerin bölgeden çekilme işleminin tamamlandığını duyurarak, "Herson’dan 30 binden fazla asker ve 5 bin askeri teknik araç çektik." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Herson'a geri dönüyoruz. Herson halkı, Ukrayna'dan vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Herson'daki yıkım uyduda

Rusya'ya bağlı birliklerin çekilmesinin ardından bölgede yaşanan yıkım uydu görüntülerine yansıdı.

ABD merkezli uydu şirketi Maxar tarafından çekilen görüntülerde baraj ve köprülerde yaşanan yıkım net bir şekilde görülüyor.

Ukrayna: Ruslar yaptı

Kiev yönetimi, oluşan hasarın Ruslar tarafından çekilmeden önce gerçekleştirildiğini söylüyor.

Görüntülerde, Nova Kakhovka barajındaki hasar, Antonivskiy ve Darivka köprülerindeki yıkım ortaya çıktı.

Uydu şirketi: Kasten yok edildi

Uydu fotoğraflarına ilişkin açıklama yapan Maxar, "Bu sabahki uydu görüntüleri, Rusların Herson'dan Dnipro Nehri boyunca geri çekilmesinin ardından birkaç köprüde ve Nova Kakhovka barajında önemli yeni hasarlar ortaya çıkardı." dedi.

Açıklamada, barajın kuzey kısmının ve bazı bölümlerinin "kasten yok edildiği" belirtildi. Rusya ise bu haftanın başlarında, Ukrayna'yı barajı bombalamakla suçlamıştı.

Reuters'ın haberine göre, her iki taraf da birbirlerini sürekli olarak patlayıcılar kullanarak barajı yıkmayı planlamakla hedef alıyor.

Ukrayna ordusu, Herson'a girdi ViDEO