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Haber Merkezi

İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor...

1,5 yılı aşkın süredir devam eden katliamlar sonrası ise dünyada İsrail destekçileri ve karşıtları tek tek belli oldu.

Bir anlamda netleşen saflar, diplomasi trafiği için anahtar konuma geldi.

AZERBAYCAN'IN DURUŞU TARTIŞILDI

Bu konuda birçok ülke gibi Azerbaycan’ın duruşu da çok tartışıldı.

Bir İslam ülkesi olan Azerbaycan’ın siyonist rejimle askeri ve ekonomik ilişkileri, perde gerisinde neler olduğunu gündeme getirdi.

ALİYEV'İN SAĞ KOLU AÇIKLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dış Politika Başdanışmanı Hikmet Hacıyev, 29 Mayıs’ta Bakü’de düzenlenen medya buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ile Azerbaycan Matbuat Şurası’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Hacıyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, bölgesel iş birliği olanakları ve Türkiye ile stratejik ortaklığa dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

Toplantıda Azerbaycan-İsrail ilişkilerine de değinen Hacıyev, bu bağların çoğu zaman kamuoyuna yanlış yansıtıldığını söyledi.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

İki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ve ekonomik bir çerçevede yürütüldüğünü belirten Hacıyev, buna karşın Azerbaycan’ın her zaman Filistin halkının yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye ile dış politikada özellikle Suriye ve bölgesel güvenlik konularında tam bir uyum içerisinde olduklarını da sözlerine ekledi.

"SAMİMİ OLARAK KALBİMİZE DOKUNUYOR"

Hacıyev açıklamalarında şunları kaydetti:

Bazen belirli başlıklarda yazılar çıkıyor. 'Azerbaycan Siyonist rejimle bir araya geldi", "Azerbaycan Gazze katliamına ortak oldu' Sanki Filistin sorununun sebebi Azerbaycan'mış gibi. Samimi olarak bu, bizim çok kalbimize dokunuyor. Filistin'e her zaman insani yardımlarda bulunduk. Ve iki devlet prensibini en çok kabul eden ülkelerden biri Azerbaycan oldu. Biz Türk milleti olarak yaptıklarımızı anlatmayı iyi görmeyiz. Bu bizim kardeşlik, vefa borcumuz.

AZERBAYCAN İSRAİL’İ DESTEKLİYOR MU?

Azerbaycan, İsrail ile uzun yıllardır diplomatik, askeri ve ticari alanda güçlü bağlar sürdürüyor. İsrail, Azerbaycan’ın en büyük petrol alıcılarından biri konumunda yer alıyor.

Bunun yanı sıra, iki ülke arasında istihbarat paylaşımı, ortak teknoloji projeleri ve karşılıklı yatırımlar bulunuyor. İsrailli şirketler, Dağlık Karabağ’ın yeniden inşasında aktif rol oynarken, iki ülke arasında doğrudan uçuşlar ve diplomatik temaslar da artış gösteriyor.

Azerbaycan kamuoyunda ve muhalefet çevrelerinde İsrail’e yönelik eleştiriler olsa da hükümet düzeyinde bu ilişkiler stratejik çıkarlar doğrultusunda korunuyor. Bakü yönetimi, İsrail ile bağlarını sessiz ve istikrarlı bir şekilde yürütmeyi tercih ediyor.

Gazze’deki çatışmalar sırasında Azerbaycan’ın sergilediği sessizlik, bu ilişkilerin bir yansıması olarak görülüyor.