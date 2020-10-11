Hikmet Hacıyev: Saldırıları soykırım olarak değerlendiriyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Azerbaycan halkına soykırım uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusu, sivilleri hedef aldı.

Gence'ye yapılan füzeli saldırıda 4'ü kadın 9 sivil hayatını kaybederken, 30'un üzerinde sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise saldırının ardından Gence kentine gitti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Hacıyev, saldırının 'Tochka-U roket' sistemiyle düzenlendiğini açıkladı.

DEVAM EDERS GEREKEN ADIMLARI ATARIZ

Hacıyev, Ermenista'a yönelik sert açıklamalarda da bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu saldırı Ermenistan'ın barbarlığını bir kez daha gösterdi. Yaralananlar arasında çocuklar da var. Eğer Ermenistan bu adımalarına devam ederse Azerbaycan gereken adımları atıp, askeri hedefleri vurmaya devam edecektir. Cenevre Sözleşmesi'ne dayanarak karşı eyleme geçebiliriz. Ermenistan 1992 yılında Hocalı'da işlediği soykırıma devam ediyor.





"SAVAŞ VE İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR"

Uluslararası toplumu Ermenistan'a karşı eyleme geçmeye çağırıyoruz. Sivillerin yaşadıkları kentlere saldırırarak savaş sahasında uğradıkları kaybı telafi etmeye çalışıyorlar. Gence askeri cephe hattından 100 km uzaklıkta, burada hiçbir askeri tesis yok. Ermenistan sivilleri öldürmeyi tercih etti. Savaş suçu işliyorlar, askeri suç işliyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar."