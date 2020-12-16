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    Hillary Clinton: Başkanı halk seçsin

    Eski başkan adayı Clinton, ABD'deki seçim sisteminde çarpıklık olduğuna işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 08:50
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    Hillary Clinton: Başkanı halk seçsin

    ABD'de tartışmalı başkanlık seçiminin ardından ülkedeki seçim sistemi gündeme geldi.

    2016 başkanlık seçimlerinde oyların çoğunluğunu almasına rağmen delege sayısında geri kalan Demokrat Hillary Clinton, seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savundu.

    "BAŞKANIMIZ, HALKIN OYLARIYLA SEÇİLSİN"

    Eski ABD Başkanı olan eşi Bill Clinton ile birlikte New York'ta delege oyunu Joe Biden ve Kamala Harris adına kullanan Clinton, bundan onur duyduğunu söyledi.

    Hillary Clinton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim Kurulu'nu kaldırmamız ve başkanımızı diğer tüm görevlerde olduğu gibi halk oylamasının kazananıyla seçmemiz gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Hillary Clinton: Başkanı halk seçsin #1

    2016 BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE NE OLDU

    2016 seçimlerinde Clinton, 65,8 milyon oy almasına rağmen 232 delegede kalmış, Donald Trump 62,9 milyon oyla 306 delege sayısına ulaşarak başkanlığını ilan etmişti.

    Hillary Clinton: Başkanı halk seçsin #2

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