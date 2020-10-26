Hillary Clinton: Bu kez seçimi kazanacağız

Hillary Clinton: Bu kez seçimi kazanacağız

4 yıl önce Demokratların başkan adayı olan Clinton, Joe Biden ile kasım ayında başkanlık koltuğunu geri alacaklarını iddia etti.

ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinde anketlerde önde olmasına rağmen Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, 3 Kasım seçimleriyle ilgili konuştu.

New York Times'a açıklamalarda bulunan Hillary Clinton, adaylığı döneminde kazanacaklarından emin olduğunu belirterek, "Kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorduk. Diğer herkes de böyle düşünüyordu." dedi.

"RUSLAR MÜDAHALE ETTİ"

O dönemde benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştıklarını öne süren Clinton, "Rusların müdahalesini kastediyorum. İnsanları buna inandıramadık. Herkes biliyor ki bu müdahale oldu." ifadelerini kullandı.

"TRUMP KAYBEDECEK"

Hillary Clinton, 3 Kasım seçimleriyle ilgili tahminde bulunarak, verilerin Biden'ın kazanma olasılığını daha yüksek gösterdiğini söyledi ve şu şekilde konuştu:

"Beklediğim gibi Trump kaybedecek. Demokratlar Senato'yu geri alacak." ABD'nin eski Dışişleri Bakanı, Donald Trump ve çevresindeki birçok insanın, Trump'ın zaferine inanmadığını savundu.

FACEBOOK'A BIDEN TEPKİSİ

Sosyal medya platformlarının seçimlere etkisine de değinen Clinton, "Özellikle Facebook ihmalkâr davrandı, gerçek doğruluk standartları yoktu." şeklinde konuştu.

Clinton, konuyla ilgili düşüncelerini, "Hala Facebook'ta paylaşılanlara bakarsanız, insanların Joe Biden hakkındaki düşüncelerinin etkilenmeye çalışıldığını görürsünüz. Ama şimdi insanlar daha bilinçli. Kolayca manipüle edileceklerini sanmıyorum." sözleriyle bitirdi.

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