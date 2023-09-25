Hillary Clinton, Rusya'nın 2024'teki seçimlere olası müdahalesi konusunda uyardı 7 yıl önce Trump'a yenilen Clinton, "Putin fırsatını yakalarsa yine seçimlere karışır" dedi. Clinton, Rus liderin amacının 'ABD'yi içten bölmek' olduğunu iddia etti.

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ensonhaber.com

2016 ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı kaybeden Hillary Clinton, 2024 seçimleri konusunda uyardı.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Clinton, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, gelecek yıl yapılacak seçimlere müdahale etmeye çalışacağını öne sürdü.

MSNBC'de Jen Psaki'nin sorularını yanıtlayan Clinton, Putin için "otoriter diktatör" ifadesini kullandı.

Putin uyarısı: Fırsat yakalarsa yine yapar

Clinton, "Korkarım ki Ruslar müdahale etme konusunda kendilerini geliştirecekler. (Putin) fırsat yakalarsa bunu tekrar yapacaktır." dedi.

Amerikalı eski siyasetçi, bu sözleri, Putin'in geçmişte ABD seçimlerine karıştığını söyleyen Psaki'nin ifadelerinin ardından dile getirdi.

"Bizi içten bölebilir"

Putin'in demokrasiden "nefret ettiğini" söyleyen Clinton, şöyle devam etti:

Bilhassa Batı'dan ve özellikle de bizden nefret ediyor. İki şeyi aynı anda yapma konusunda kararlı. Zarar vermeye devam edebilir ve bizi içten bölebilir. Bu konuda oldukça iyi.

Trump'a yüklendi

Hillary Clinton, 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin potansiyel adaylarından Donald Trump'a da eleştiriler yöneltti.

Clinton, Trump'ın, yaptığı rutin açıklamalarla "psikologların yapma dediklerini yaptığını" ifade etti:

Birini bir şey yapmakla suçladığında, bunu kendisinin zaten yaptığı neredeyse garantidir.



Veya bir şeyi yapmayı veya yapmayı düşündüğünü inkar ettiğinde, onun hakkında düşündüğü ya da zaten yapmış olduğu neredeyse kesindir.

ABD'de 2024 seçimlerine doğru

Trump'ın, Cumhuriyetçilerin adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Demokratların cephesinde ise işler henüz net değil.

80 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden, yeniden aday olmak istediğini söylese de, başta Demokratlar olmak üzere Amerikalı seçmenler, ilerleyen yaşı nedeniyle Biden'ın tekrar adaylığına sıcak bakmıyor.

Trump ve Biden arasındaki fark 10 puan

Washington Post ve ABC'nin yaptığı ankete göre, Trump ve Biden'ın bugün yapılacak seçimlerde karşı karşıya gelmesi durumunda, Trump, rakibinin 10 puan farkla önünde bulunuyor.

Ankete katılanlar, Biden'ın ekonomi yönetiminden, Meksika sınırındaki zayıf politikasından ve ilerleyen yaşından memnun olmadıklarını dile getirdi.