Hindistan, ABD'den SİHA satın almaktan vazgeçti

3 milyar dolarlık Predator satın alma planı, ordu tarafından iptal edildi.

ABD'den 30 Predator almayı planlayan Hindistan ordusundan geri adım geldi.

Güney Asya ülkesi, Predator tipi silahlı insansız hava aracı satın alma planını askıya aldı.

3 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA İPTAL EDİLDİ

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan ordusu, ABD'li silah şirketi General Atomics’ten alacağı 3 milyar dolarlık Predator planını dondurma kararının gerekçesini "yerli kalkınma ve üretime odaklanma" şeklinde açıkladı.

Ordunun kararı Pentagon’a iletildi. Yeni Delhi yönetimi 9 Şubat’ta insansız hava araçlarının ithalini yasaklamış, ancak savunma ve güvenlik amaçlı silahlı insansız hava araçları bu yasaktan muaf tutulmuştu.

30 PREDATOR PLANI

Hindistan ordusu, donanma, hava ve kara kuvvetlerinin her birine 10’ar tane tahsis edilecek şekilde 30 Predator almayı planlıyordu.

Daha önce 2 gözetleme Predator’u satın alan Hindistan donanması, bu araçları Çin ve Pakistan ile olan deniz ve kara sınırlarında kullanıyordu.