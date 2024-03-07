Hindistan Başbakanı Modi, 2019'dan bu yana ilk kez Keşmir'e gitti Başbakan Modi, çalkantılı geçmişe sahip bölgeye ziyaret düzenledi. Vaatlerde bulunan Modi'nin seçim öncesi ziyareti göze çarptı.

AA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'e, tartışmalı bölgenin özerkliğinin Ağustos 2019'da kaldırılmasından bu yana ilk kez gitti.

Başkent Srinagar'daki bir stadyumda düzenlenen toplantıda Modi, bölgeyi çalkantılı geçmişinin çoğunda yöneten "hanedan siyasetçilerini", yürürlükten kaldırılan özel yasalara "insanları zincirlemekle" suçladı.

Seçim öncesi Keşmir ziyareti

Keşmir gezisi, Modi'nin üçüncü dönemi kazanmayı planladığı Hindistan'daki genel seçimler öncesinde gerçekleşti.

Modi, 1000'den fazla kişiye kamuda iş ilanı vermenin yanı sıra, bölge için tarım, turizm ve spor alanlarında değeri 700 milyon doları aşan çeşitli kalkınma planlarının açılışını yaptı veya temelini attı.

Bölgedeki havaalanına giden güzergah üzerindeki birkaç okul, güvenlik önlemleri nedeniyle iki gün süreyle kapatıldı.

Keşmir'deki gerginlik

Cammu Keşmir'deki bazı gruplar, bağımsızlık veya komşu Pakistan'la birleşme için Hindistan yönetimiyle karşı karşıya gelmiş durumda.

Çeşitli insan hakları örgütlerine göre, 1989 yılından bu yana bölgedeki çatışmalarda binlerce kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)