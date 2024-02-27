Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gujarat eyaletine bağlı Dwarka şehrinde dalış gerçekleştirdi.
Modi, su altında olduğuna inanılan antik bir tapınağın bulunduğu yerde dua etti.
Dalışı "ilahi bir deneyim" olarak nitelendiren Başbakan Modi, "ruhsal ihtişamın eski çağına bağlı" hissettiğini söyledi.
Dua etmek için dalış yaptı
Tüplü dalış ekipmanı giyen Modi, "Sulara batmış olan Dwarka şehrinde dua etmek çok ilahi bir deneyimdi." dedi.
Hindu kutsal yazılarında adı geçen efsanevi bir şehir olan Dwarka'nın, "korumanın, şefkatin, şefkatin ve sevginin tanrısı" Lord Krishna tarafından yönetildiğine inanılıyor.
Hindistan'daki inanca göre şehir, Krishna'nın dünyadan ayrılmasının ardından deniz tarafından yutuldu.
"Sonsuza dek benimle kalacak o anları yaşadım"
Başbakan Modi, su altındaki duasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bugün sonsuza dek benimle kalacak o anları yaşadım. Denizin derinliklerine indim. Arkeologlar su altında saklı Dwarka şehri hakkında çok şey yazdı.
Kutsal yazılarımızda da Dwarka'nın güzel kapıları ve yüksek binaları olan yüksek bir şehir olduğu söylenir. Lord Krishna, bu şehri kendisi inşa etti.
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