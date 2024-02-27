Hindistan Başbakanı Modi, su altında dua etti Başbakan Modi, kutsal sayılan ritüel kapsamında su altında dua etti. Modi, "Çok ilahi bir deneyimdi" dedi.

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ensonhaber.com

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gujarat eyaletine bağlı Dwarka şehrinde dalış gerçekleştirdi.

Modi, su altında olduğuna inanılan antik bir tapınağın bulunduğu yerde dua etti.

Dalışı "ilahi bir deneyim" olarak nitelendiren Başbakan Modi, "ruhsal ihtişamın eski çağına bağlı" hissettiğini söyledi.

Dua etmek için dalış yaptı

Tüplü dalış ekipmanı giyen Modi, "Sulara batmış olan Dwarka şehrinde dua etmek çok ilahi bir deneyimdi." dedi.

Hindu kutsal yazılarında adı geçen efsanevi bir şehir olan Dwarka'nın, "korumanın, şefkatin, şefkatin ve sevginin tanrısı" Lord Krishna tarafından yönetildiğine inanılıyor.

Hindistan'daki inanca göre şehir, Krishna'nın dünyadan ayrılmasının ardından deniz tarafından yutuldu.

"Sonsuza dek benimle kalacak o anları yaşadım"

Başbakan Modi, su altındaki duasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: