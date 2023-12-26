Hindistan gerilimin arttığı bölgeye savaş gemileri konuşlandırdı Hindistan, Umman Denizi'nde bir geminin dron saldırısına uğraması sonrası bölgeye güdümlü füze taşıyan 3 savaş gemisi gönderdi.

AA & Ensonhaber

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada 23 Aralık'ta Umman Denizi kıyısında yer alan Veraval kentinin 370 kilometre güneybatısı açıklarında bir geminin dron saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Saldırının ardından patlama meydana gelen gemide herhangi can kaybı olmadığı ifade edilmişti.

Hindistan'dan yeni hamle

Hindistan Deniz Kuvvetleri, Suudi Arabistan'dan Hindistan'ın Karnataka eyaletine kimyasal madde taşıyan MV Chem Pluto isimli geminin saldırıya uğraması üzerine harekete geçti.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Hindistan donanmasına ait INS Mormugao, INS Kochi ve INS Kolkata isimli güdümlü füze taşıyan savaş gemileri Umman Denizi'nin çeşitli bölgelerine konuşlandırıldı.

Bölgede savaş gemilerinin yanı sıra Boeing P8I tipi uzun mesafe Sahil Güvenlik uçakları da görevlendirildi.

Gemiler Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de artan saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiği dönemde konuşlandırıldı.

Saldırıya uğrayan gemi Mumbai'ye ulaştı

Deniz Kuvvetleri, saldırıya uğrayan MV Chem Pluto isimli geminin Hindistan'ın Mumbai şehrine ulaştığını bildirdi.

Geminin Hindistan açıklarında bir dron tarafından vurulduğunu belirten ekipler teknik incelemeye devam ediyor.