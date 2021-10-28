Hindistan: İklim değişikliğinin çözümü sıfır karbon emisyonunda değil

Ülkenin Çevre Bakanı Yadav, iklim değişikliğinin çözümüne ilişkin görüşünü paylaştı. Yadav, Hindistan'ın küresel ısınmanın kurbanı olduğunu savundu.

Hindistan'dan net sıfır karbon emisyonu hedefi konusunda açıklama geldi.

Ülkenin Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Bhupender Yadav, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid başkanlığında çevrimiçi düzenlenen üst düzey bir iklim toplantısına katıldı.

HİNDİSTAN'DAN İKLİM İDDİASI

Toplantıda, onlarca ülkenin net sıfır karbon emisyonu hedefi belirlediğini söyleyen Yadav, bunun iklim değişikliğinin çözümü olmadığını iddia etti.

Yadav bu hedef yerine, zengin ülkelerin emisyon için "tarihi sorumlulukları" olduğunu kabullenmeleri, gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ve iklim değişikliği karşısında korumasız durumda olanları korumaları gerektiğini belirtti.

"ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLACAĞIZ"

İskoçya'nın Glasgow kentinde BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı düzenleneceğini anımsatan Yadav, ülkesinin burada "çözümün bir parçası" olmayı taahhüt ettiğini dile getirdi.

Yadav, Hindistan'ın zengin ülkelerin vadettiği para kaynağı olmadan iklimle ilgili hedeflerine ulaştığına dikkati çekti.

"KÜRESEL ISINMANIN KURBANIYIZ" SAVUNMASI

Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sekreteri Rameshwar Prasad Gupta, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın küresel ısınmanın "kurbanı" olduğunu, bu ısınmaya katkı sağlamadığını belirtti.

Net sıfır karbon emisyonu hedefinin iklim krizinin çözümü olmadığını ifade eden Gupta, ülkelerin, bu hedefe ulaşırken atmosfere gönderdikleri karbon miktarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

ÇİN, ABD, HİNDİSTAN...

Hindistan, en fazla sera gazı üreten ülkeler sıralamasında Çin ve ABD'nin ardında yer alıyor.

Dünyanın ikinci en büyük fosil yakıtı kullanıcısı Hindistan'ın kömüre bağımlılığı ise sürecek gibi gözüküyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 31 Ekim-12 Kasım'da Glasgow'da düzenlenecek COP26'ya katılacak.