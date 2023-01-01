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    Hindistan ile Güney Kıbrıs, savunma anlaşması imzaladı

    Taraflar, Jaishankar'ın ziyareti sırasında askeri iş birliğine dair mutabakat zaptına imza attı.
    • 01.01.2023 - 11:13
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    Hindistan ile Güney Kıbrıs, savunma anlaşması imzaladı

    Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaret düzenledi.

    Jaishankar, Rum mevkidaşı Yannis Kasulidis bir araya geldi.

    Askeri iş birliği anlaşması

    İki taraf arasında savunma ve askeri iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

    Hindistan ile GKRY'nin imzaladığı mutabakat zaptının ardından Jaishankar ile mevkidaşı Yannis Kasulidis, ortak basın toplantısı düzenledi.

    Ayrıca bakanlar, GKRY'nin Uluslararası Güneş İttifakı'na (ISA) katılımıyla ilgili bir mutabakat zaptı da imzaladı.

    Hindistan ve Rum kesimi arasında temas

    ISA, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için güneş enerjisinin verimli üretimi ve tüketiminde iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.

    Öte yandan Jaishankar, GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nuris ile düzensiz göç konusuna ilişkin anlaşma müzakerelerini başlatmak amacıyla niyet mektubu imzaladı.

    Hindistan ile Güney Kıbrıs, savunma anlaşması imzaladı #1


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