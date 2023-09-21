Hindistan - Kanada gerilimi: Vizeler askıya alındı Nijjar'ın ölümünün ardından Hindistan'a tepki gösteren Kanada, saldırının arkasında Güney Asya ülkesinin olduğunu iddia etti. Yükselen tansiyon, vize sürecine yansıdı.

AA

Ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, Kanada'da vurularak öldürüldü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu savundu.

İki ülke arasındaki başlayan gerilim, her geçen saat tırmanarak devam ediyor.

Nijjar'ın öldürülmesi sonrası vizeler askıda

Hindistan, Kanada vatandaşlarına verilen vizeleri askıya aldı. Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'ın internet sitesinde, söz konusu adıma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan Misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül tarihi itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Hint bir yetkili ise basına yaptığı açıklamada, söz konusu kararı teyit ederken, kararın gerekçesine dair yorum yapmadı.

Kanada'da vurularak öldürüldü

Hindistan tarafından yayılanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

İki ülke, dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)