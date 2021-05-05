Hindistan, koronavirüs ölümlerinde günlük rekor artış kaydetti

Son 24 saatte pandemi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 780 olarak kayda geçti.

Koronavirüs salgınında dünyanın dikkati Hindistan'a çevrildi.

Geçtiğimiz günlerde vaka sayısı 400 bini aşarak rekor kıran ülkede, bu kez en yüksek ölüm yaşandı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM

Hindistan'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu sayı, ülkenin en yüksek günlük ölümü olarak kayda geçti.

382 bin 315 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 20 milyon 665 bin 148'e yükseldi.

Hindistan, 33 milyon 274 bin 659 vakanın görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

MORGLAR VE KREMATORYUMLAR DOLDU

Koronavirüsün bulaşıcı Hint varyantının sebep olduğu dalgalanma, Güney Asya ülkesindeki hastanelerde yatak kapasitesinin dolmasına ve oksijen eksikliğine yol açarken, morglarda ve krematoryumlarda yer kalmadı.

Yatak ve oksijen bekleyen birçok kişi ambulanslarda ve otoparklarda hayatını kaybetti.

OKSİJEN TAKVİYESİ

Demir Yolları Bakanı Piyush Goyal, sıvı oksijen taşıyan iki trenin başkent Yeni Delhi'ye ulaştığını söyledi.

Şimdiye kadar 25'in üzerinde tren, Hindistan'ın farklı bölgelerine oksijen ulaştırdı.

AŞI KITLIĞI YAŞANIYOR

Hindistan hükümeti, yeterli oksijen kaynağı olduğunu, ancak dağıtımın ulaşım sorunları nedeniyle engellendiğini belirtiyor.

Ayrıca, enfeksiyonlardaki artış, tedarik ve teslimat sorunları nedeniyle aşılarda yaşanan keskin düşüşle aynı zamana denk geldi.

Aralarında Maharaştra'nın da bulunduğu en az 3 eyalet, aşı kıtlığı yaşandığını bildirirken, bazı aşılama merkezleri kapatıldı.

8 ASLAN VİRÜSE YAKALANDI

Hindistan'da tahmini 3.45 milyon aktif vaka var, ancak tıp uzmanları gerçek ölü ve enfekte sayılarının 5 ila 10 kat daha fazla olabileceğine dikkat çekiyor.

Ülke, sadece son dört ayda 10 milyon vakayı kayıtlara ekledi.

Haydarabad'ın güneyindeki bir hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanı koronavirüse yakalandı.

Yeni Delhi'den yapılan açıklamada, hayvanların hastalığı insanlara bulaştırabileceğine dair kanıt bulunmadığı bildirildi.

YENİ DELHİ'DEKİ AŞILAMA MERKEZİ

Öte yandan, Yeni Delhi'de oluşturulan aşılama merkezinde insanların koronavirüs aşısı için sıra beklediği görüldü.

Hindistan'da yürütülen aşılama kampanyasında acil kullanım onayı verilen iki aşı kullanılıyor.

Bunlar, söz konusu ülkede "Covishield" adıyla anılan Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı ile yerli olarak Bharat Biotech şirketi tarafından geliştirilen Covaxin.