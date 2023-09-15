Hindistan: Nipah virüsü ölümleri, koronavirüsten daha yüksek Sağlık yetkilileri, Nipah kaynaklı ölümlerin yüzde 40 ila 70 arasındaki oranlarda değiştiğini söylüyor. Virüsün yayıldığı Hindistan'da gidişatın tersine çevrilmesi için mücadele veriliyor.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs salgınında zorlu günler geçiren ve sağlık altyapısı yetersiz kalan Güney Asya ülkesi Hindistan, şimdi de Nipah virüsüne karşı alarm durumuna geçti.

Nipah kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ölümlerin, koronavirüsle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) Genel Müdürü Rajeev Bahl, Nipah virüsüne ilişkin konuştu.

Nipah virüsünün öldürücülüğü daha yüksek

Koronavirüste görülen ölüm oranının yüzde 2 ila 3 olduğunu belirten Bahl, Nipah virüsünün öldürücülüğünün ise yüzde 40 ila 70 olduğunu kaydetti.

Bahl, virüsün yayılımının kontrol altına alınması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

2018 tespiti: Yarasalarla ilişkili

"Vakaların neden sürekli ortaya çıktığını bilmiyoruz." diyen Bahl, şöyle devam etti:

2018'de Kerala'daki salgının yarasalarla ilişkili olduğunu tespit etmiştik. Enfeksiyonun yarasalardan insanlara nasıl geçtiğinden emin değiliz.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde 6 kişinin Nipah virüsü testi pozitif çıkmış, 2'si hayatını kaybetmişti.

Nipah virüsü nedir

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor.

Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla yayılmaya başladı.