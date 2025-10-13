Hindistan, Taliban'ı tanıyan ikinci ülke oldu

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Afganistan'daki Taliban hükümeti, Hindistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

HİNDİSTAN, TALİBAN'I TANIDI

Hindistan, Taliban yönetimini tanıma kararı aldı. Yeni Delhi'de Afganistan Dışişleri Bakanı Mawlawi Amir Khan Muttaqi ile Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. S. Jaishankar arasında yapılan toplantı yapıldı.

Toplantıda siyasi ticari ilişkilerin artırılması kararı alındı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Muttaqi, Hindistan'a ülkesindeki madenleri ve limanları işletmeleri için teklifte bulundu.

Muttaqi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Afganistan'da kalkınma çalışmalarını yeniden başlatacaklarını söyledi.



Hint tarafını özellikle maden, sağlık, tarım ve spor alanlarında yatırım yapmaya davet ettik. Ayrıca Çabahar Limanı'nı ve limanın daha etkin nasıl kullanılabileceğini, limana uygulanan yaptırımlar konusunda nasıl birlikte çalışılabileceğini ve gerekli tesislerin nasıl oluşturulabileceğini de görüştük.



Yarım kalmış projeler tamamlanacak, tamamlananların bakım çalışmaları da başlayacak.



Sağlık sektöründe de altı projenin başlatıldığını duyurdu. Kabil ile Delhi arasındaki uçuşların ve Kabil-Amritsar, Kandahar-Amritsar, Kandahar-Delhi, Mumbai-Kabil ve Mumbai, Kandahar arasındaki uçuşların artırılacağını belirtti."

Hindistan ve Afganistan'daki Taliban hükümeti arasındaki bu görüşmenin Afganistan ve Pakistan arasında iki ülke sınırında yaşanan şiddetli çatışmaların yaşandığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN SAVAŞIN EŞİĞİNE GELMİŞTİ

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Kabil merkezli Tolo News'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

TALİBAN HÜKÜMETİNİ TANIYAN İKİNCİ ÜLKE OLDULAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 15 Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan yönetimini resmen tanıdıklarını bildirmişti.

5 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti Rusya'nın ardından bir ülke tarafından daha tanınmış oldu. ABD ve NATO askeri güçlerinin 2021 yazında ülkeden ayrılmasına paralel önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu.