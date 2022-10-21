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    Hindistan’da 100 milyon doz korona aşısı imha edildi

    Hindistan Serum Enstitüsü, son kullanma tarihi geçen 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini açıkladı.
    • 21.10.2022 - 15:40
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    Hindistan’da 100 milyon doz korona aşısı imha edildi

    Hindistan Serum Enstitüsü (SII) CEO'su Adar Poonawala, koronavirüse karşı ülkede en yaygın kullanılan "Covishield" aşısının talebin azalmasıyla birlikte Aralık 2021'de üretiminin durdurulduğunu ifade etti.

    Poonawala, “İnsanlar artık koronavirüsten bıkmış gibi göründüğü için hatırlatma dozlarına da talep yok. Dürüst olmak gerekirse ben de bıktım. Hepimiz bıktık.” dedi.

    100 milyon doz koronavirüs aşısı imha edildi

    Raf ömrü 9 ay olan aşıların son kullanma tarihinin Eylül ayında sona ermesiyle 100 milyon doz koronavirüs aşısının imha edildiğini belirten Poonawala, “İleriye dönük olarak insanlar her yıl grip aşısı olduklarında beraberinde bir koronavirüs aşısı da alabilirler. Ancak Hindistan'da Batı'da olduğu gibi her yıl grip aşısı olma kültürü yok.” dedi.

    Hindistan’da 100 milyon doz korona aşısı imha edildi #1

    2 milyar doz aşı yapıldı

    İHA'nın haberine göre Hindistan'da yaklaşık 2 milyar doz aşı 2 milyar doz aşı uygulandı.

    Covishield, Hindistan'da yapılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

    Hindistan Sağlık Bakanlığına göre nüfusun yüzde 70'inden fazlası en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırdı.


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