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    Hindistan'da 15 yaşındaki kız, AIDS olan sevgilisinin kanını kendine enjekte etti

    Erkek arkadaşının AIDS olduğunu öğrenen 15 yaşındaki bir genç kız, sadakatini kanıtlamak için sevgilisinin kanını kendi vücuduna enjekte etti.
    • 18.08.2022 - 09:15
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    Hindistan'da 15 yaşındaki kız, AIDS olan sevgilisinin kanını kendine enjekte etti

    Hindistan’ın Assam kentindeki 15 yaşındaki genç kızın, Facebook üzerinden tanıştığı ve aşık olduğu erkek arkadaşına bağlılığını kanıtlamak için yaptığı hareket sosyal medyada viral oldu.

    Genç kızın sevgilisi, iddialara göre 3 yıl boyunca sevgili olduğu genç kızdan AIDS olduğunu sakladı. Daha sonra gerçeği anlatması ile genç kız, sevgilisine sadakatini kanıtlamak için akla gelmeyecek bir harekete imza attı.

    15 yaşındaki genç kız, HIV virüsü taşımakta olan erkek arkadaşının kanını, kendi vücuduna enjekte etti.

    “Mecnun duysa mezarından kalkar”

    Olaya yönelik yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, "Mecnun duysa mezarından kalkar." dedi.

    Olayın ardından genç kızın sevgilisi hakkında soruşturma başlatıldı. Genç kız ise tedavi altına alındı.

    Hindistan da 15 yaşındaki kız, AIDS olan sevgilisinin kanını kendine enjekte etti #1


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