Hindistan'da 17 yaşındaki kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü

Sopalarla dövülen genç kızın cansız bedeni bir köprüde bulundu.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kot pantolon nedeniyle cinayet yaşandı.

17 yaşındaki Neha Paswan'ın, geçtiğimiz hafta akrabaları tarafından kot pantolon giydiği için dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.

SOPALARLA DÖVÜLDÜ

Anne Shakuntala Devi Paswan, kızı Paswan'ın Deoria bölgesine bağlı bir köyde kıyafet yüzünden çıkan tartışmanın ardından dedesi ve amcaları tarafından sopalarla dövüldüğünü söyledi.

"Akşam, kot pantolon ve bluz giyip dua etti. Büyükanne ve büyükbabası karşı çıkınca Neha, kot pantolonu giymeye devam edeceğini söyledi." diye konuştu.

KÖPRÜDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Tartışmanın tırmanarak şiddete yol açtığını iddia eden anne, BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının hastaneye götürüldüğünü ancak onlara eşlik etmesine izin verilmediğini kaydetti.

"Akrabalarıma haber verdim, hastaneye onu aramaya gittiler ama bulamadılar." diyen Shakuntala Devi, Gandak nehri üzerindeki köprüde kızının cansız bedenini gördüklerini belirtti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yaşananlar üzerine aile üyeleri de dahil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında "cinayet ve delilleri yok etme" suçlarından dava açıldığı, 4 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.