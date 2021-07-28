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    Hindistan'da 17 yaşındaki kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü

    Sopalarla dövülen genç kızın cansız bedeni bir köprüde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 10:08
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    Hindistan'da 17 yaşındaki kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü

    Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde kot pantolon nedeniyle cinayet yaşandı.

    17 yaşındaki Neha Paswan'ın, geçtiğimiz hafta akrabaları tarafından kot pantolon giydiği için dövülerek öldürüldüğü iddia edildi.

    SOPALARLA DÖVÜLDÜ

    Anne Shakuntala Devi Paswan, kızı Paswan'ın Deoria bölgesine bağlı bir köyde kıyafet yüzünden çıkan tartışmanın ardından dedesi ve amcaları tarafından sopalarla dövüldüğünü söyledi.

    "Akşam, kot pantolon ve bluz giyip dua etti. Büyükanne ve büyükbabası karşı çıkınca Neha, kot pantolonu giymeye devam edeceğini söyledi." diye konuştu.

    Hindistan da 17 yaşındaki kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü #1

    KÖPRÜDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Tartışmanın tırmanarak şiddete yol açtığını iddia eden anne, BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının hastaneye götürüldüğünü ancak onlara eşlik etmesine izin verilmediğini kaydetti.

    "Akrabalarıma haber verdim, hastaneye onu aramaya gittiler ama bulamadılar." diyen Shakuntala Devi, Gandak nehri üzerindeki köprüde kızının cansız bedenini gördüklerini belirtti.

    4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Yaşananlar üzerine aile üyeleri de dahil olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında "cinayet ve delilleri yok etme" suçlarından dava açıldığı, 4 şüphelinin tutuklandığı aktarıldı.

    Hindistan da 17 yaşındaki kız, kot pantolon giydiği için öldürüldü #2

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