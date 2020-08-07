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- Hindistan'da 191 kişiyi taşıyan uçak kaza yaptı
Hindistan'da 191 kişiyi taşıyan uçak kaza yaptı
Dubai'den kalkan ve 191 yolcu taşıyan Hindistan Havayolları Air India, Calicut Havalimanında kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 19:10
- Güncelleme : 07.08.2020 - 19:10
Hindistan'da 184 yolcu ile 7 mürettebatı taşıyan, Dubai'den gelen Air India Express Havayollarına ait bir yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada pistten kayarak kaza yaptı.
UÇAK, İNİŞ ESNASINDA KAZA YAPTI
Düşen uçağın kabininin ortadan ikiye ayrıldığı belirtilirken yerel polisin açıklamasına göre en az iki kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.
Air India Express'ten yapılan açıklamada, aşırı ısınan piste inen uçağın kaza yapmasının ardından tahliye işlemlerinin başladığı ve yolculara tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi.
Hindistan'da 191 kişiyi taşıyan uçak kaza yaptı- İZLE
UÇAKTA 10 DA ÇOCUĞUN BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
Ayrıca şirket kazanın yerel saatle 19:41'de gerçekleştiğini duyurdu.
Kazada yolcuların arasında 10 çocuğun da bulunduğu belirtildi.