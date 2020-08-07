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Hindistan'da 191 kişiyi taşıyan uçak kaza yaptı

Hindistan'da 191 kişiyi taşıyan uçak kaza yaptı

Dubai'den kalkan ve 191 yolcu taşıyan Hindistan Havayolları Air India, Calicut Havalimanında kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.