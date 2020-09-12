Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı

Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı

Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde soydu.

HIRSIZLAR SOYGUNA BAŞLAMADAN ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİ

Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti.

Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu.

Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı.

Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı VİDEO



SOYGUN ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu.

Hindistan ekonomisi, koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor.



