Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
24ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 24 C

    Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı

    Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuda ellerini dezenfekte ettikten sonra soygun gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 12.09.2020 - 23:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı

    Koronavirüs tedbirleri hayatın her alanında uygulanmaya devam ediyor.

    Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Aligarh kentinde 3 hırsız girdikleri kuyumcuyu koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde soydu.

    HIRSIZLAR SOYGUNA BAŞLAMADAN ELLERİNİ DEZENFEKTE ETTİ

    Hırsızlar, hedeflerindeki kuyumcuya yüzlerinde maske ile girerken, soyguna başlamadan önce ellerini dezenfekte etti.

    Soyguncular, ellerini dezenfekte ettikten sonra bellerindeki silahları çıkararak, dükkan sahibi ve içeride bulunan müşterilere doğrulttu.

    Bir dakikadan kısa sürede 54 bin dolar değerindeki mücevher ve altını çantalarına dolduran hırsızlar, soygunun ardından kayıplara karıştı.

    Hindistan'da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı VİDEO

    SOYGUN ÜLKE GÜNDEMİNE OTURDU

    Soygun anı ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilginç soygun ülke gündemine oturdu.

    Hindistan ekonomisi, koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçirirken, hırsızlık olaylarında büyük artış yaşanıyor.

    Hindistan da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı #1

    Hindistan da 3 hırsız koronavirüs tedbirlerine uygun soygun yaptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir