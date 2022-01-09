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    Hindistan’da, 400’den fazla parlamento çalışanı koronavirüse yakalandı

    4-8 Ocak tarihleri arasında test yaptıran 400'ün üstünde parlamento personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
    • AA
    • 09.01.2022 - 16:33
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    Hindistan’da, 400’den fazla parlamento çalışanı koronavirüse yakalandı

    Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi, parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran 1409 personelin 402’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Hindustan Times’ın haberine göre, parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.

    “35 MİLYON 528 BİN 4 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI”

    Koronavirüs vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı.

    483 bin 790 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Hindistan’da, 400’den fazla parlamento çalışanı koronavirüse yakalandı #1


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