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- Hindistan’da, 400’den fazla parlamento çalışanı koronavirüse yakalandı
Hindistan’da, 400’den fazla parlamento çalışanı koronavirüse yakalandı
4-8 Ocak tarihleri arasında test yaptıran 400'ün üstünde parlamento personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
- AA
- 09.01.2022 - 16:33
Hindistan parlamentosundaki bütçe görüşmeleri öncesi, parlamentoda 4-8 Ocak arasında test yaptıran 1409 personelin 402’sinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Hindustan Times’ın haberine göre, parlamento dışında test yaptıranların bu sayıya dahil edilmediği bilgisi paylaşıldı.
“35 MİLYON 528 BİN 4 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI”
Koronavirüs vakalarının son günlerde yükselişe geçtiği ülkede bugüne kadar 35 milyon 528 bin 4 kişi virüse yakalandı.
483 bin 790 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.