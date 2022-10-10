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    Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplana operasyon

    Bihar eyaletinde 9 kişiyi öldürdüğü tespit edilen kaplan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldü.
    • 10.10.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:37
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    Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplana operasyon

    Dünyanın kaplan popülasyonunun büyük bir kısmına ev sahipliği yapan Hindistan'da sıra dışı bir operasyon düzenlendi.

    BBC'nin haberine göre, Bihar eyaletine bağlı Champaran bölgesinde 9 kişiyi öldüren kaplana karşı 200 polisle operasyon düzenlendi.

    Fillerle bulup öldürdüler

    Operasyonda kaplanın yerini tespit edebilmek için filler de kullanıldı. Tespitin ardından 3 yaşındaki kaplan öldürüldü.

    Eyaletin vahşi hayvanları koruma müdürü Kumar Gupta, kaplanın insan yaşamı için tehlikeli olarak değerlendirildiği için operasyon başlatıldığını belirtti.

    Gupta, sakinleştirme girişimlerinin başarısız olması üzerine hayvanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

    Hindistan da 9 kişiyi öldüren kaplana operasyon #1

    Yılda 40-50 kişi ölüyor

    Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.

    Kaplanların, yaşadıkları koruma altındaki alanların, hayvanların sayısının artış oranının gerisinde kalmasıyla, doğal yaşam alanlarını terk ettikleri ve insanlara saldırdığı belirtiliyor.

    Resmi verilere göre, Hindistan'da yılda kaplan saldırıları sonucu 40 ila 50 kişi hayatını kaybediyor.

    Hindistan da 9 kişiyi öldüren kaplana operasyon #2


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