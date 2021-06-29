Alkollü sürücü, yağmurlu yolda aşırı hız yaptı. Kontrolünü kaybeden sürücü, önünde seyreden Tuk-Tuk’a arkadan çarptı.

Hindistan’ın Telangana eyaletindeki Haydarabad kentinde seyir halinde olan alkollü bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aşırı hız yapan sürücü, Cyberabad semtinde Inorbir Mall yakınlarında Uzak Doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan bir tür motor taksi olan Tuk-Tuk’a arkadan çarptı.

Tuk-Tuk, çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, aracın yağmurlu yolda hızla Tuk-Tuk'a çarpma anları görüldü.

Hindistan’da alkollü sürücü Tuk-Tuk’a çarptı VİDEO



CİNAYET DAVASI AÇILDI

Cyberabad Polisi’nden yapılan açıklamada, motorlu takside bulunan bir yolcunun öldüğü ifade edildi.

Polis, alkollü sürücüye cinayet davası açıldığını belirtti.