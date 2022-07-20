Hindistan’da ambulans gişelere çarptı: 4 ölü

Sürücüsünün kontrolü kaybettiği ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aşırı hızla gelen ambulansın, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptığı görüldü.

Ambulansta olanlar yola fırladı

İHA’nın haberine göre feci kazada, ambulanstakilerden bazıları yola fırladı.

Yetkililer, ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.

Hindistan'da kontrolden çıkan ambulans gişelere çarptı VİDEO