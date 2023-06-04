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Güney Asya ülkesi Hindistan'da inşa halindeki köprü yıkıldı.
Aynı yerde daha önce bulunan köprü çökerken, yeniden inşa faaliyetleri yürütülüyor. Ancak yaşanan talihsizlik, bu ülkeyi tekrar gündeme getirdi.
İkinci kez çöktü
Ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinde yer alan inşa halindeki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü.
Köprünün yıkıldığı anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Hindistan merkezli ANI haber ajansı, "Köprü ikinci kez çöktü." diye yazdı.
Fırtınada zarar gördü
Çöken kısımların nehre düştüğü anlar da kayıtlara geçti. Hint basını, söz konusu köprünün ayrıca nisan ayında çıkan fırtına nedeniyle kısmen hasar gördüğüne dikkati çekti.
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