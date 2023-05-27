Hindistan'da hükümet yetkilisinin çözümü: Kayıp telefon için barajı boşalttırdı

Güney Asya ülkesi Hindistan'da sıra dışı bir durum kayıtlara geçti.
Cep telefonuyla fotoğraf çeken bir hükümet yetkilisi, telefonunu suya düşürdü.
Chhattisgarh eyaletinden Rajesh Vishwas, özçekim yaparken Kherkatta Barajı'na düşen telefonunu almak için harekete geçti.
Telefonunu bulmak için 2 milyon litre suyu boşalttı
Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye soktu.
Telefonu kurtarmak için çalıştırılan su pompası, barajdan 3 günde 2 milyon litre su boşalttı.
Görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açıldı
Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürdü.
Kendini çiftçiler üzerinden savundu
Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden "sözlü izin" aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.
Boşaltılan suyun 600 hektarlık tarım arazisine yetecek miktarda olduğu belirtildi.