Hindistan'da barut dolu ananas yiyen fil telef oldu

Yemek için yerleşim alına gelen gebe fil, henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından içi barut dolu bir ananas yedirilerek öldürüldü.

Hindistan'ın Kerala eyaletinin Malappuram kentinde, karnı aç olan fil yemek bulmak için yerleşim yerine indi.

Etrafta dolaşan file ise henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından ananas verildi.

AĞZINDA BARUT PATLADI

Fil, verilen ananası yemeye başladı. Ancak ananasın içine daha önce koyulan barut aniden filin ağzında patladı. Ağzı alev alev yanmaya başlayan fil, yan tarafta bulunan nehre indi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine Hindistan Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler olay yerine gelerek fili kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, 2 fili nehre indirerek, zarar gören fili kurtarmaya çalıştı. Ancak fil, bulunduğu yerden çıkarılamadı.

İnsanların verdiği barut dolu ananası yiyen fil, nehrin ortasında telef oldu.

GEBE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Malappuram kenti orman yetkilisi Mohan Krishnan dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölen fil yem için köye girmişti. Gebeydi. Yaklaşık 18-20 ay sonra doğum yapacaktı. Ancak o köy yolunda gezerken birileri ona bir ananas verdi. Gebe fil belki insanlara inanmıştı. Verilen ananası yemeye başladı. Ancak kısa bir süre sonra filin ağzında olan patlama ile fil gözyaşı dökmeye başladı. Belki bu gözyaşı kendisi için değildi. Onun içinde olan o yavru fil içindi" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE BİR PATLADI Kİ, AĞZININ BÜYÜK BİR KISMI YANDI"

Krishnan, "Filin ağzında öyle patladı ki dili ve ağzının büyük bir kısmı yandı. Fil sokaklarda geziyordu. Bize zarar vermedi. Ama biz onu öldürdük. Rahatlamak için yanındaki Velia Nehri'ne inmişti. Biz çok çabaladık ama onu kurtaramadık. 27 Mayıs saat 16.00 gibi insanların insansızlık davranışı yüzünden gebe fil son nefesini verdi. Öldükten son onu yanındaki bir ormanda toprağa verdik" dedi.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan yaşanan bu olay, ülkede tepkilere neden oldu. Hayvanseverler ve vatandaşlar olayı kınayarak filin ölümüne neden olan kişinin bulunarak tutuklanmasını talep etti.