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    Hindistan'da Basant Festivali

    Hindistan'da şubat aylarında, geleneklere uygun olarak baharın gelişini kutlamak amacıyla Basant Festivali düzenleniyor.
    • AA
    • 06.02.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 09:18
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    Hindistan'da Basant Festivali

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hindu vatandaşlar, Nizamuddin Dergah'a gelerek Basant Festivali'ni kutladı.

    BAHARIN GELİŞİNİ KUTLAYAN FESTİVAL

    Hindistan'da şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme tanrıçası olan Saraswati'ye adanan festival olan Basant Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan

    Hindistan


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