Hindistan'da Basant Festivali

Hindistan'da şubat aylarında, geleneklere uygun olarak baharın gelişini kutlamak amacıyla Basant Festivali düzenleniyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hindu vatandaşlar, Nizamuddin Dergah'a gelerek Basant Festivali'ni kutladı.

BAHARIN GELİŞİNİ KUTLAYAN FESTİVAL

Hindistan'da şubat aylarında baharın gelişini kutlamak amacıyla düzenlenen ve Hindu inancına göre sanat, bilgelik ve öğrenme tanrıçası olan Saraswati'ye adanan festival olan Basant Festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.