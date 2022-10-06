Hindistan'da başıboş inekler trafikte kazalara neden oluyor

Hindistan'da başıboş inekler trafikte kazalara neden oluyor

Hindularca kutsal kabul edilen inekler, araç trafiğinde tıkanmalara yol açarken, bazen de kazalara neden oluyor. Buna rağmen inekler hayatın bir parçası olmaya devam ediyor.

Hindistan'da en kutsal olarak görülen hayvan inek…

Bu dünyaca bilinen gerçek, bazen büyük sorunlara neden olabiliyor.

Trafiği tıkıyorlar

Başkent Yeni Delhi’de sütten kesildiği için sahipleri tarafından serbest bırakılan inekler, kentte trafik sorunlarına sebep oluyor.

Hindularca kutsal kabul edilen inekler, araç trafiğinde tıkanmalara yol açıyor.

Kazalara bile yol açabiliyorlar

Hatta bazen de kazalara neden oluyor.

Hinduizm'de uğurlu ve kutsal sayılan inekler, cadde, pazar hatta çöp alanlarını işgal ederek ülkede hayatın bir parçası olmaya devam ediyor.

Hindistan'da başıboş inekler trafikte kazalara neden oluyor ViDEO

Öldürmek, büyük bir günah

Öte yandan Hindistan'da, istemeyerek bile olsa bir ineği öldürmek büyük bir günah…

İş bu yüzden inekler, cadde ve sokaklarda istediği gibi dolaşıyor, yaya kaldırımlarında güneşleniyor, tapınaklara girip çıkabiliyor.

Kimse onlara ilişemiyor ve saygıyla selamlıyor.