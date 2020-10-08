Hindistan’da bir kaplan 8 kişiyi öldürdü

Son olarak yaşlı bir köylünün ölümüne neden kaplanın uyuşturucu oklarla vurulmaya çalışıldığı ancak başarılı olunamadığı belirtildi.

Hindistan'da yetkililer son iki yılda 8 kişinin ölümüne neden olan bir kaplanı yakalamaya çalışıyor.

Çarşamba günü yapılan açıklamada kaplanın son kurbanının yaşlı bir köylü olduğu açıklandı.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'ye 660 km uzaklıktaki Khambada bölgesinde ormana odun toplamak için girdiği aktarılan köylünün aynı kaplan tarafından parçalanarak öldürüldüğü belirtildi.

AFP'ye konuşan Maharaştra eyalet yetkilisi N.R.Praveen, "Amacımız kaplanı öldürmek değil, uyuşturucu oklarla vurmaya çalışıyoruz ancak şu ana dek başarılı olamadık." dedi.

YAŞAM ALANLARI GİDEREK DARALIYOR

Yaşanan ölümlerin arkasında yatan sebep ise beşeri faaliyetlerin her geçen yıl vahşi hayvanların doğal ortamlarına doğru daha da fazla yayılması ve hayvanlara ait bölgelerin giderek daralması. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da bu tür ölümcül karşılaşmaların sayısı da nüfusla birlikte arttı.

Resmi verilere göre sadece 2014 ila 2019 arasında 225 kişi kaplanlar tarafından öldürüldü.

Ancak kaplanlar da bu durumdan büyük zarar görüyor. Yine resmi rakamlara göre 2012 ila 2018 yılları arasında 200 kaplan derileri ve dişleri için yasa dışı şekilde öldürüldü. Bazılarına elektrik verildiği bile tespit edildi.

SERBEST YAŞAMAK İÇİN FAZLA TEHLİKELİLER

En son Haziran ayında 3 kişiyi öldürdüğü düşünülen bir kaplan yakalanarak hayvanat bahçesine kapatıldı. Yetkililere göre kaplan ve benzeri türler serbest yaşamak için 'fazla tehlikeli'.

Hindistan dünya kaplan nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Ancak hayvanların perspektifinden bakıldığında bu bölgedeki kaplanlar dünyadaki insan nüfusunun yüzde 17'sine tekabül ediyor.

Geçtiğimiz yıl bölgedeki kaplan nüfusu sadece 2 bin 967 olarak tespit edildi.