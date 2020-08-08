Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

    Burunsuz doğan oğlak, Hindistanlılar tarafından kutsal kabul edildi. Tanrı ilan edilen keçiye tapılmaya başlandı.
    • DHA
    • 08.08.2020 - 11:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

     

    Hindistan'ın Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçileri, inekleri ve tek gözlü doğan hehangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor.

    Bu tarz vücut deformasyonlarının şans getirdiğine inancı olan Hindu halkı, burnu olmayan oğlağı da kutsal kabul etti.

    YAVRU KEÇİYİ TANRI İLAN ETTİLER

    Burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içerisinde olan oğlağı kutsal kabul eden halk, yavru keçiyi 'Tanrı' kabul ederek tapmaya başladı.

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar #1

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar #2

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar #3

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar #4

    Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar #5

    Görüş Bildir