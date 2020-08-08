Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

Burunsuz doğan oğlak, Hindistanlılar tarafından kutsal kabul edildi. Tanrı ilan edilen keçiye tapılmaya başlandı.

Hindistan'ın Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçileri, inekleri ve tek gözlü doğan hehangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor.

Bu tarz vücut deformasyonlarının şans getirdiğine inancı olan Hindu halkı, burnu olmayan oğlağı da kutsal kabul etti.

YAVRU KEÇİYİ TANRI İLAN ETTİLER

Burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içerisinde olan oğlağı kutsal kabul eden halk, yavru keçiyi 'Tanrı' kabul ederek tapmaya başladı.

















