Asya ülkesinde, iki ayı aşkın süredir yeni tarım yasalarının yürürlükten kaldırılması için protesto eylemleri sürüyor.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Başbakan Narendra Modi hükümetinin yeni tarım reformu çiftçiler tarafından protesto edilmeye devam ediyor.

Tarım reformunun yanı sıra artan işsizlik ile mal ve hizmetlerdeki fiyat artışını da protesto eden göstericilerden bazıları, polis tarafından gözaltına alındı.

ÇİFTÇİLERDEN TARIM YASALARINA TEPKİ

Hindistan’da Eylül 2020'de kabul edilen ve tarım sektörüne serbestleşme getiren 2 yasa, taban fiyatı ve destekleme alımı politikalarını sona erdireceği, aracı şirketlerin fiyatları düşürerek sonunda kendilerini topraksız bırakacağı gerekçesiyle çiftçilerce protesto ediliyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Hindistan'da çiftçilerden gösteri FOTO GALERi

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu. Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedildi.