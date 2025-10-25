Hindistan'da çocuklarıyla mağarada yaşayan Rus kadın: Sadece insanlardan korktuk

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan'ın popüler turistik bölgelerinden 25 bin nüfuslu Gokarna yakınlarındaki bir ormanda, sarı saçlı ve yalınayak bir çocuk görülmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Burası, tapınakların ve kutsal kabul edilen yerlerin bulunduğu, yoga ve meditasyonla ilgilenenlerin de sık sık geldiği bir bölge olduğu için çok ziyaretçi çekiyordu.

Ancak polis araştırmasında, beklenmeyen bir durumla karşılaştı.

ÇOCUKLARIYLA MAĞARADA YAŞIYOR

Nina Kutina adlı Rus bir kadın, beş ve altı yaşlarındaki iki kız çocuğuyla birlikte, el yapımı eşyalar ve doğal araç gereçle çevrili bir mağarada yaşıyordu.

BBC'ye konuşan 40 yaşındaki Kutina, "Daha önce hiç mağarada yaşamamıştık." dedi.

9 AY MAĞARADA KALDILAR

Nina Kutina, kızlarıyla birlikte o mağarada dokuz ay kaldıklarını, söyledi.

Mağarada yaşadıkları zamanlar oğlu Luchezar, birkaç saat uzaklıktaki Arambol'da bir arkadaşlarıyla kalıyor ve orada okula gidiyordu.

"MAĞARA YENİ BİR DENEYİM OLDU"

Kutina, et yemediklerini, kızlarının doğduklarından beri vejetaryen beslendiğini söylüyor.

Ona göre doğal yaşam tarzları sayesinde çocuklar hiç hastalanmadı.

Kutina, "İnsanlar buraya kutsal olduğu için geliyor. Çok ilginç bir yer. Biz ise keşfetmek için geldik. Doğayı seviyoruz ve önceden de ormanlarda yaşamıştık. Mağara ise yeni bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

MAĞARAYI YAŞANABİLİR HALE GETİRDİ

Kutina, mağarada yaşama isteğinin temelinde ise, 2024'ün Eylül ayında trafik kazasında kaybettiği büyük oğlu Dmitriy için yas tutmak olduğunu anlatıyor.

"YILLARCA SADECE İNSANLARDAN KORKTUK"

Bu bölgede yılanların, vahşi hayvanların yaşadığı ve yağışlı mevsimlerde heyelan görülebildiği biliniyor.

Bir Telegram kanalı kuran Kutina, burada "Hiçbir yılan bize zarar vermedi. Hiçbir hayvan saldırmadı. Yıllarca sadece insanlardan korktuk." ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA GERİ GÖNDERİLDİLER

Ancak polis, Kutina'nın vize süresi dolduğunu belirterek aileyi göç merkezine sevk etti.

Kutina, büyük oğlunun ölümünden sonra bu belgeleri yenileyecek gücü kendisinde bulamadığını söylüyor.

Geçen ay hep birlikte Rusya'ya geri döndüler.

"BETON BİNALARIN ARASINDA YAŞAMAK İSTEMEDİM"

Nina Kutina, eskiden Leningrad olarak bilinen St. Petersburg kentinde doğdu ve Sibirya'daki Krasnoyarsk'ta sekiz yıl eğitim aldı.

Ardından Rusya'da seyahat etti ve Ukrayna, Tayland, Malezya, Endonezya, Sri Lanka, Kosta Rika, Nepal ve son olarak Hindistan'da yaşadı.

Eğitim alanında diploması olan ancak Moskova'da iç mimar olarak çalışan ve en büyük oğlu Dmitriy ile birlikte 15 yıl önce Rusya'yı terk eden Kutina, "Moskova'da beton binaların arasında yaşamak istemedim. Deniz kenarında yaşamak ve böylece çocuklarımın kumda koşabilmesini, dünyayı görebilmelerini istedim. Böylece daha ilginç ve sağlıklı bir yaşamları olabilirdi." dedi.

"24 SAATİMİ ÇOCUKLARIMLA GEÇİRİYORUM"

Yurt dışında önce ikinci oğlu Luchezar'ı ve sonra iki kız çocuğu Ama ve Prema'yı dünyaya getirmiş.

Çocuklarını evde, tıbbi destek olmaksızın doğurduğunu anlatıyor.

Aile olarak birbirlerine çok bağlı olduklarını da ekliyor:

"24 saatimi çocuklarımla geçiriyorum. Eğitim diplomam var, sanatla ilgilendim ve müzik yapıyorum. Yıllarca açık havada, doğayla iç içe yaşadım."