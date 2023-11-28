Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi, 17 gün sonra kurtarıldı Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi 17 gün sonra kurtarıldı.

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İHA

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, 12 Kasım tarihinde gerçekleşen bir yol çalışması sırasında meydana gelen tünel çökmesi sonrası 41 işçi mahsur kaldı.



Ancak, kurtarma ekiplerinin özverili çabaları sonucunda, işçilerin tamamı 17 gün süren zorlu bir bekleyişin ardından sağ salim kurtarıldı.

Mahsur kalan işçiler, kurtarılmalarının hemen ardından ambulanslarla güvenli bir şekilde hastaneye sevk edildi.

"İnanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilendi"

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamad şu ifadelere yer verdi:

Uttarakhand’daki emekçi kardeşlerimizin kurtarma operasyonunun başarısı herkesi duygulandırdı. Tünelde mahsur kalan arkadaşlara şunu söylemek istiyorum, cesaretiniz ve sabrınız herkese ilham veriyor. Hepinize esenlikler ve sağlık diliyorum. Uzun bir bekleyişin ardından bu arkadaşlarımızın şimdi sevdiklerine kavuşacak olmaları büyük bir memnuniyet kaynağı. Ailelerinin bu zorlu dönemde gösterdikleri sabır ve cesaret ne kadar takdir edilse azdır. Ayrıca bu kurtarma operasyonuna katılan herkesi selamlıyorum. Onların cesareti ve kararlılığı emekçi kardeşlerimize yeni bir hayat verdi. Bu görevde yer alan herkes inanılmaz bir insanlık ve ekip çalışması örneği sergilemiştir.

Ekipler, kurtarma operasyonu tamamlanana kadar işçilere borular aracılığıyla yiyecek, su, oksijen ve ilaç göndererek, hayatta kalmalarını sağladı. Yetkililer, göçüğe neyin sebep olduğunu açıklamazken, bölgede heyelanların, depremlerin ve sellerin sık meydana geldiği biliniyor.

Çöken tünel, Başbakan Modi'nin en iddialı projelerinden birinin parçası

Çökmenin yaşandığı tünel, Başbakan Modi'nin en iddialı projelerinden biri olan ve Hindular için kutsal mekanı 890 kilometrelik bir yol ağıyla birbirine bağlamayı amaçlayan 1,5 milyar dolarlık Char Dham Otoyolu’nun bir parçasıydı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)