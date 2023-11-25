Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi için dikey sondaj yapılacak 12 Kasım'da Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçi için, yatay sondaj makinesinin bozulması nedeniyle dikey sondaj yöntemiyle sürdürülecek.

AA & Ensonhaber

Ulusal Afet Yönetim Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, arama kurtarma ekibinin dikey sondaja hazırlandığını bildirdi.

İşçilerin mahsur kaldığı tünelin üstüne bir platforma makinenin yerleştirildiğini kaydeden Hasnain, 24-36 saat içerisinde dikey sondaj faaliyetlerinin başlayacağını belirtti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hasnain, bu kapsamda işçilere ulaşmak için dikey sondaj makinesinin yaklaşık 86 metre kazması ve söz konusu yöntemin yavaş ve incelikle yapılması gerektiğini ifade etti.

ABD yapımı sondaj makinesi bozuldu

Arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan Avustralyalı tünel uzmanı Arnold Dix, ABD yapımı sondaj makinesinin metal bir kirişe çarpmasının ardından bozulduğunu, onarılamaz durumda olduğunu ve işçilerin kurtarılması için yatay sondajdan farklı yöntemlerin kullanılacağını açıklamıştı.

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yatay sondaj makinesinin bozulmasının ardından kurtarma çalışmalarının elle sondaj yöntemiyle devam edeceğini bildirmişti.

Dhami, mahsur kalan işçilerle görüştüğünü, morallerinin yüksek ve durumlarının iyi olduğunu söylediklerini aktarmıştı.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.