Hindistan’da Cristiano Ronaldo'nun heykelinin açılışı yapıldı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yeni açılan heykeli, Hindistan'ın Goa eyaletinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir grup protestocu, açılış sırasında siyah bayrak salladı.

Hindistan'ın Goa eyaletinin Panaji bölgesinde, futbolu sevdirmek ve gençlerdeki futbol tutkusunu artırmak için Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun heykeli dikildi.

Yapımı 3 yıl süren heykelin açılışı ise dün gerçekleştirildi.

Ancak uzun süre koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen açılışı, bir grup protesto etti.

“KENDİ İKONLARIMIZLA GURUR DUYMAYI ÖĞRENİN”

Ağırlığı 410 kilogramı bulan heykelin açılışında bazı kişiler, siyah bayrak salladı.

Goa'nın Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasının 60’ıncı yıl dönümü kutlamaları sırasında heykeli dikmenin 'hakaret' olduğunu düşünen protestocularından biri, “Ronaldo'nun heykelinin dikildiğini duymak beni hayal kırıklığına uğrattı. Samir Naik ve Bruno Coutinho gibi kendi ikonlarımızla gurur duymayı öğrenin.” dedi.

“HEYKELİNİ DİKMEK SAYGISIZLIKTIR”

Hindistan merkezli haber ajansı IANS'ın aktardığına göre, sağcı eylemci Guru Shirodkar, “Bu yıl Portekizli bir futbolcunun heykelini dikmek saygısızlıktır. Bunu kınıyoruz. Goa'da hakarete uğrayan çok sayıda özgürlük savaşçısı var.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZIN BU EFSANE FUTBOLCU GİBİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Tartışma yaratan heykelle ilgili son sözü ise Goa Eyalet Bakanı Michael Lobo söyledi.

Lobo, “Eyalette, ülkedeki gençlere ilham vermek ve futbolu bir üst seviyeye çıkarmak için bu heykeli yaptık. Çocuklarımızın dünya efsanesi olan bu efsane futbolcu gibi olmasını istiyoruz.” dedi

RONALDO, GOA’DA POPÜLER

Yıldız futbolcu, Hindistan'da bir zamanlar Portekiz sömürgesi olan Goa eyaletinde oldukça popüler…

Sömürge geçmişi nedeniyle birçok Goalının Portekiz'e yerleştiği de biliniyor.