Hindistan'da yeni doğmuş cüce buzağı görüntülendi. Sevimliliği ile dikkati çeken buzağı, sahipleri tarafından düzenli olarak biberonla besleniyor.

Güney Hindistan'da dünyaya gelen "cüce" buzağı görenlerin ilgi odağı oldu.

Oldukça sevimli olan cüce buzağı ise özenle besleniyor. Biberonla beslenen cüce buzağı, düzgün yürüme konusunda sıkıntılar yaşıyor.

CÜCE BUZAĞI ŞEFKATLE BAKILIYOR

Bu zorluklara rağmen,ne anne inek ne de hayvan sahipleri pes etmeden buzağıyı hayatta tutmaya çalışıyor.

Yavru buzağıyı şefkatle ve nezaketle yıkayan sahipleri, düzenli olarak biberonla besliyor ve annesinin sütüne ulaşabilmesi için ise yukarı kaldırıyor.

Hindistan'da cüce buzağı dünyaya geldi VİDEO