Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
415.598
3.75%
EXEN Coin
26.74
0.90%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Hindistan'da cüce buzağı dünyaya geldi

    Hindistan'da yeni doğmuş cüce buzağı görüntülendi. Sevimliliği ile dikkati çeken buzağı, sahipleri tarafından düzenli olarak biberonla besleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hindistan'da cüce buzağı dünyaya geldi

    Güney Hindistan'da dünyaya gelen "cüce" buzağı görenlerin ilgi odağı oldu.

    Oldukça sevimli olan cüce buzağı ise özenle besleniyor. Biberonla beslenen cüce buzağı, düzgün yürüme konusunda sıkıntılar yaşıyor.

    CÜCE BUZAĞI ŞEFKATLE BAKILIYOR

    Bu zorluklara rağmen,ne anne inek ne de hayvan sahipleri pes etmeden buzağıyı hayatta tutmaya çalışıyor.

    Yavru buzağıyı şefkatle ve nezaketle yıkayan sahipleri, düzenli olarak biberonla besliyor ve annesinin sütüne ulaşabilmesi için ise yukarı kaldırıyor.

    Hindistan'da cüce buzağı dünyaya geldi VİDEO

    Hindistan da cüce buzağı dünyaya geldi #1

    Hindistan da cüce buzağı dünyaya geldi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir