Hindistan'da dang humması vakalarında artış

Asya ülkesinde geçen hafta 40'ı çocuk 68 ölüm yaşandı. Hastalık nedeniyle çok sayıda hasta tedavi görmeye devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı Hindistan, bu kez dang humması ile mücadele ediyor.

Uttar Pradeş eyaletinin bazı bölgelerinde yaygınlaşan "yoğun" viral ateş nedeniyle can kayıpları arttı.

DANG HUMMASI 68 CAN ALDI

The Times of India'nın haberine göre, geçen hafta 40'ı çocuk olmak üzere 68 kişinin hayatını kaybetti.

Prayagraj şehrindeki Sarojini Naidu Çocuk Hastanesi'nde de dang humması nedeniyle çok sayıda hasta tedavi altında bulunuyor.

DANG HUMMASI HAKKINDA

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

YÜKSEK SICAKLIK, UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR...

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.