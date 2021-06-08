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    Hindistan’da dezenfektan fabrikasında yangın

    Dezenfektan üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, içeride bulunan kimyasalların etkisi ile kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre 15 işçi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 09:56
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    Hindistan’da dezenfektan fabrikasında yangın

    Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde, dezenfektan üretimi yapan kimya fabrikasında yangın çıktı.

    Alevler, içeride bulunan kimyasalların etkisi ile hızla büyüdü.

    İlk belirlemelere göre yangın sebebi ile 15 işçi yaşamını yitirdi.

    5 İŞÇİ DAHA MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR

    Pune Kırsal Polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin çoğunun dumandan boğulduğu kaydedildi.

    5 işçinin daha fabrikada mahsur kalmış olabileceği ifade edildi.

    Hindistan’da dezenfektan fabrikasında yangın VİDEO

    FABRİKA DUVARI YIKILDI

    Görgü tanıkları, bina içinde mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekiplerin fabrika duvarını buldozerle yıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

    Hindistan’da dezenfektan fabrikasında yangın #1

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