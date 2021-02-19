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    Hindistan'da düğün konvoyunda kaza

    Konvoyda aracın camından sarkan adam, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla yola savrularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 20:45
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 20:50
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    Hindistan'da düğün konvoyunda kaza

    Hindistan'da, düğün konvoyunda yaşanan talihsiz kaza kameralara yansıdı.

    Ülkenin Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı.

    CAMDAN SARKAN ADAM ÖLDÜ

    Kazada aracın sanrufunda dans eden gelin şans eseri kurtulurken, konvoyda camdan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.

    Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hindistan'da düğün konvoyunda kaza

    Hindistan da düğün konvoyunda kaza #1

    Hindistan da düğün konvoyunda kaza #2

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