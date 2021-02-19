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Hindistan'da düğün konvoyunda kaza
Konvoyda aracın camından sarkan adam, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla yola savrularak hayatını kaybetti.
- DHA
- 19.02.2021 - 20:45
- Güncelleme : 19.02.2021 - 20:50
Hindistan'da, düğün konvoyunda yaşanan talihsiz kaza kameralara yansıdı.
Ülkenin Nai Mandi kentinde hız yapan bir kamyon, düğün alayına çarptı.
CAMDAN SARKAN ADAM ÖLDÜ
Kazada aracın sanrufunda dans eden gelin şans eseri kurtulurken, konvoyda camdan sarkan damadın kuzeni feci şekilde can verdi.
Kaçan kamyon sürücüsü her yerde aranırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hindistan'da düğün konvoyunda kaza