Asya ülkesindeki soygun girişiminde dükkan sahibi, eline aldığı silahla soyguncuyu geri püskürtmeyi başardı.

Hindistan'da girdiği dükkanda soygun yapmak isteyen şahıs, hiç beklemediği bir karşılık aldı.

Jhajjar şehrinde kaydedilen görüntülerde, dükkan sahibi Dharmendra Gurjar, iş yerini kapatmaya hazırlandığı saatlerde kasadaki parayı saymaya başladı.

SOYGUN GİRİŞİMİ

Dükkandaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüzü maskeli soyguncu, elinde silahla dükkana girdi. Dharmendra'yı önce tehdit eden soyguncunun, sonra dükkan sahibine ateş açmaya çalıştığı belirtildi.

Hızlı davranıp silahını alarak soyguncuya ateş açan dükkan sahibi, şahsı uzaklaştırmayı başardı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Soygucunun motosikletini bırakarak kaçtığı anlaşıldı.

DÜKKAN SAHİBİ KARŞI KOYDU

Dharmendra, "Silahımı yakın tuttum, böylece hızlı tepki verdim. Tetiğini birkaç kez çekmesine rağmen silah ateşlenmedi ve hayatta kaldım." dedi.

Hindistan'da dükkan sahibi, silahlı soyguncuyu vurdu ViDEO