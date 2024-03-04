Hindistan’da dünyayı gezen çifte iğrenç saldırı: Toplu tecavüze uğradı Dünyayı gezen İspanyol çift Hindistan’daki gezi sırasında yol kenarında çadır kurdu. Bir süre sonra çadıra gelen 7 kişi çifti darbetti ve kadına tecavüz etti. Çift yaşadıkları dehşeti kendilerine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Dünya turuna çıkan gezgin bir çift Hindistan'a hayatının şokunu yaşadı.

5 yıl önce Barselona'dan yola çıkan İspanyol Vincente ve Fernanda, 60'tan fazla ülkeyi ziyaret ederek 170.000 kilometreden fazla yol kat etti.

Gezgin çiftin sıradaki durağı ise Hindistan oldu.

Gezgin çift saldırıya uğradı

Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kuran çift, bölgede saldırıya uğradı.

Seyahatlerini Instagram hesaplarından paylaşan çift önce bir grup Hintli erkek tarafından dövüldü.

Saldırganlar daha sonra ise kadına tecavüz etti.

"Yedi adam bana tecavüz etti"

İspanyol gezginlerin Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

“Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz. Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı"

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan polis, saldırıya uğrayan kadının yerel saatle 23.00 civarında bir devriye aracına ulaşmayı başardığını ve tedavi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Polis saldırıyla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı ve daha fazla şüphelinin peşinde olduğunu bildirdi.

Olaya yedi ila sekiz kişinin karıştığı düşünülüyor.

Günde 90 kadın tecavüze uğruyor

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2022'de Hindistan'da her gün ortalama 90'a yakın tecavüz rapor edildi. Ancak mağdurlara yönelik suçlamalar ve polis soruşturmalarına olan inanç eksikliği nedeniyle çok sayıda olay bildirilmiyor.

Hintli bir öğrencinin toplu tecavüzü ve öldürülmesi 2012'de dünya çapında manşetlere taşınmıştı.

23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi Jyoti Singh, aynı yılın Aralık ayında Yeni Delhi'de bir otobüste altı erkek tarafından tecavüze uğrayarak ölüme terk edilmişti.

Korkunç suç, Hindistan'da artan cinsel şiddete uluslararası düzeyde dikkat çekti ve haftalarca süren protestoları ateşledi.

Protestolar yasal düzende tecavüz suçuna ölüm cezası getiren bir değişikliğe yol açtı.