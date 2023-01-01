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    Hindistan'da fabrika yangını: 2 ölü, 14 yaralı

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
    • 01.01.2023 - 22:03
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    Hindistan'da fabrika yangını: 2 ölü, 14 yaralı

    Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde bulunan kimya fabrikasındaki kazanda patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    2 kişi yaşamını yitirdi

    Yangın kısa sürede büyürken, olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır toplam 14 kişi de yaralandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre yetkililer, yeni yılın ilk günü olması nedeniyle patlama sırasında fabrikada bulunan işçi sayısının normal günlere göre daha az olduğunu ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hindistan da fabrika yangını: 2 ölü, 14 yaralı #1


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