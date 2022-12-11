Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

Kız çocuklarını hemşirelik okuluna bıraktıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobili tır biçti. Feci kazada 3 kişi can verdi, 2 araç da kıl payı kurtuldu.

Korkunç kazanın adresi Hindistan'ın Pragwara şehri…

Bir otoyolda seyir halinde olan tırın sürücüsü, kavşaktan hız kesmeden dönüş yapmak istedi.

Tüm kuralları ihlal ederek yola giren tır, devrildi.

Bir aileyi yok etti

Bir otomobil de devrilen tırın altında kaldı.

Kazada 3 kişilik aile, olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 2 aracın da kıl payı kurtulduğu görüldü.

Hindistan'da tır şoförü bir aileyi yok etti VİDEO

Tır şoförü tutuklandı

Öte yandan otomobilde bulunan ailenin, kız çocuklarını hemşirelik okuluna bıraktıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Tır şoförü ise yürütülen soruşturmanın ardından tutuklandı.