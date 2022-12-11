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    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

    Kız çocuklarını hemşirelik okuluna bıraktıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu otomobili tır biçti. Feci kazada 3 kişi can verdi, 2 araç da kıl payı kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 18:01
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    Hindistan'da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti

    Korkunç kazanın adresi Hindistan'ın Pragwara şehri…

    Bir otoyolda seyir halinde olan tırın sürücüsü, kavşaktan hız kesmeden dönüş yapmak istedi.

    Tüm kuralları ihlal ederek yola giren tır, devrildi.

    Bir aileyi yok etti

    Bir otomobil de devrilen tırın altında kaldı.

    Kazada 3 kişilik aile, olay yerinde hayatını kaybetti.

    Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 2 aracın da kıl payı kurtulduğu görüldü.

    Hindistan'da tır şoförü bir aileyi yok etti VİDEO

    Tır şoförü tutuklandı

    Öte yandan otomobilde bulunan ailenin, kız çocuklarını hemşirelik okuluna bıraktıktan sonra evlerine geri dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

    Tır şoförü ise yürütülen soruşturmanın ardından tutuklandı.

    Hindistan da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti #1

    Hindistan da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti #2

    Hindistan da feci kaza: Tır şoförü bir aileyi yok etti #3


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